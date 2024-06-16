2024 Mersin Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107451072 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 107451072 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronik Teknolojisi Bölümü Mersin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Teknolojisi Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.

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Mersin Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 315,41241

Mersin Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 711.811

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107451072

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronik Teknolojisi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 315,41241

Başarı Sıralaması: 711.811

Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,05662

Başarı Sıralaması: 697.104

Kontenjan 2022: 75+2

Yerleşen 2022: Doldu-77

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229.08329

Başarı Sıralaması: 1042739

Kontenjan 2021: 75+2

Yerleşen 2021: Doldu-77