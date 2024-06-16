2024 Mersin Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 107450277 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 107450277 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-68 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Mersin Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 296,58301

Mersin Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 924.214

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107450277

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 296,58301

Başarı Sıralaması: 924.214

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-68

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,92474

Başarı Sıralaması: 903.84

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236.7788

Başarı Sıralaması: 949120

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67