2024 Mersin Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 107450277 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 107450277 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mersin Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mersin Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-68 kişi yerleşmiştir.
Mersin Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 296,58301
Mersin Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 924.214
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107450277
ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrik
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 296,58301
Başarı Sıralaması: 924.214
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-68
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 290,92474
Başarı Sıralaması: 903.84
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236.7788
Başarı Sıralaması: 949120
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67