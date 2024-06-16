2024 Mersin Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 107451293 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 107451293 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Mersin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-106 kişi yerleşmiştir.

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Mersin Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 312,02497

Mersin Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 747.012

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107451293

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 312,02497

Başarı Sıralaması: 747.012

Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-106

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,16816

Başarı Sıralaması: 788.258

Kontenjan 2022: 100+3

Yerleşen 2022: Doldu-103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271.06501

Başarı Sıralaması: 570947

Kontenjan 2021: 100+3

Yerleşen 2021: Doldu-103