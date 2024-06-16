2024 Mersin Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 107451293 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 107451293 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mersin Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mersin Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Mersin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-106 kişi yerleşmiştir.
Mersin Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 312,02497
Mersin Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 747.012
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107451293
ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli
Taban Puan: 312,02497
Başarı Sıralaması: 747.012
Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-106
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 301,16816
Başarı Sıralaması: 788.258
Kontenjan 2022: 100+3
Yerleşen 2022: Doldu-103
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 271.06501
Başarı Sıralaması: 570947
Kontenjan 2021: 100+3
Yerleşen 2021: Doldu-103