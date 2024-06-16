2024 Mersin Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Taban Puanları ( Önlisans ) 107470687 İÖ-Ücretli

107470687 | Mersin Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Mersin Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Mersin Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Taban Puanları ( Önlisans ) 107470687 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü tercih kod numarası 107470687 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi   Deniz Ulaştırma ve İşletme   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Deniz Ulaştırma ve İşletme   Bölümü   Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Deniz Ulaştırma ve İşletme   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Taban Puanı: 295,29362

Mersin Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 940.237

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107470687

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Deniz Ulaştırma ve İşletme

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 295,29362

Başarı Sıralaması: 940.237

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,33170

Başarı Sıralaması:  947.382

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229.50339

Başarı Sıralaması:  1037537

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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