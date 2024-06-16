2024 Mersin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 107450092 UÖ-Ücretli

107450092 | Mersin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Mersin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ( UÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Mersin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 107450092 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 107450092 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı   Bölümü   Mersin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı   Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-106 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 298,05127

Mersin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 906.047

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107450092

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 298,05127

Başarı Sıralaması: 906.047

Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-106

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279,93573

Başarı Sıralaması:  1.042.923

Kontenjan 2022:  100+3

Yerleşen 2022:  Doldu-103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222.28054

Başarı Sıralaması:  1132635

Kontenjan 2021:  100+3

Yerleşen 2021:  Doldu-103

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