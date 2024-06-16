2024 Mersin Üniversitesi Bahçe Tarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 107451009 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mersin Üniversitesi Bahçe Tarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü tercih kod numarası 107451009 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bahçe Tarımı Bölümü Mut Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bahçe Tarımı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bahçe Tarımı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Mersin Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanı: 239,68690

Mersin Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.797.077

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107451009

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Bahçe Tarımı

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 239,68690

Başarı Sıralaması: 1.797.077

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,21741

Başarı Sıralaması: 1.742.381

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1593721

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-21