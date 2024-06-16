2024 Marmara Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 107250428 Ücretsiz

107250428 | Marmara Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Marmara Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 107250428 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 107250428 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Seyahat Hizmetleri   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Seyahat Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 316,66428

Marmara Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 698.93

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107250428

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Seyahat Hizmetleri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 316,66428

Başarı Sıralaması: 698.93

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,70689

Başarı Sıralaması:  681.426

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254.82017

Başarı Sıralaması:  737527

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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