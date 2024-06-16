2024 Marmara Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 107250128 Ücretsiz

107250128 | Marmara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Turist Rehberliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Marmara Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 107250128 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 107250128 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Turist Rehberliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi   Turist Rehberliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Turist Rehberliği   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Turist Rehberliği Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 350,80145

Marmara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 419.392

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107250128

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Turist Rehberliği

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 350,80145

Başarı Sıralaması: 419.392

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 343,44476

Başarı Sıralaması:  434.169

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287.91374

Başarı Sıralaması:  435872

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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