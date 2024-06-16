2024 Marmara Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 107250128 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 107250128 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turist Rehberliği Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Turist Rehberliği Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 350,80145
Marmara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 419.392
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107250128
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: Turist Rehberliği
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 350,80145
Başarı Sıralaması: 419.392
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 343,44476
Başarı Sıralaması: 434.169
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 287.91374
Başarı Sıralaması: 435872
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62