2024 Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 107250613 UÖ-Ücretli

107250613 | Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı ( UÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 107250613 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 107250613 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi   Moda Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Moda Tasarımı   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı   Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Moda Tasarımı Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 328,99096

Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 583.974

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107250613

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Moda Tasarımı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 328,99096

Başarı Sıralaması: 583.974

Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312,84655

Başarı Sıralaması:  670.727

Kontenjan 2022:  75+2

Yerleşen 2022:  Doldu-77

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250.52898

Başarı Sıralaması:  787519

Kontenjan 2021:  75+2

Yerleşen 2021:  Doldu-77

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