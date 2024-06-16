2024 Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 107250516 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 107250516 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Moda Tasarımı Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Moda Tasarımı Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 345,47368

Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 455.398

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107250516

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Moda Tasarımı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 345,47368

Başarı Sıralaması: 455.398

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 340,25370

Başarı Sıralaması: 454.453

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279.76985

Başarı Sıralaması: 496615

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52