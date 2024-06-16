2024 Marmara Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 107250243 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 107250243 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 352,77347
Marmara Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 406.905
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107250243
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: Makine
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 352,77347
Başarı Sıralaması: 406.905
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 354,03326
Başarı Sıralaması: 372.379
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 295.44496
Başarı Sıralaması: 386402
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62