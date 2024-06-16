2024 Marmara Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107250491 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 107250491 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Giyim Üretim Teknolojisi Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Marmara Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 309,53136

Marmara Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 773.689

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107250491

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Giyim Üretim Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 309,53136

Başarı Sıralaması: 773.689

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,69842

Başarı Sıralaması: 803.934

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248.73416

Başarı Sıralaması: 808608

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62