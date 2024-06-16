2024 Marmara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107250401 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 107250401 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronik Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 344,92668
Marmara Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 459.213
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107250401
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektronik Teknolojisi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 344,92668
Başarı Sıralaması: 459.213
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 340,75941
Başarı Sıralaması: 451.193
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 283.8481
Başarı Sıralaması: 465127
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52