2024 Marmara Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 107250525 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 107250525 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Adalet Bölümü Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 356,95866
Marmara Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 381.531
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107250525
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 356,95866
Başarı Sıralaması: 381.531
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 356,78876
Başarı Sıralaması: 357.595
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 299.95363
Başarı Sıralaması: 359724
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72