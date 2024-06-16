2024 Marmara Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 107250525 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 107250525 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Adalet Bölümü Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Marmara Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 356,95866

Marmara Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 381.531

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107250525

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 356,95866

Başarı Sıralaması: 381.531

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 356,78876

Başarı Sıralaması: 357.595

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299.95363

Başarı Sıralaması: 359724

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72