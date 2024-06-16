2024 Mardin Artuklu Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 107150165 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mardin Artuklu Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mardin ilinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 107150165 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mardin Artuklu Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mardin Artuklu Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mardin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Mardin Artuklu Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 326,02002
Mardin Artuklu Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 609.959
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107150165
ÜNİVERSİTE: Mardin Artuklu Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
ŞEHİR: Mardin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 326,02002
Başarı Sıralaması: 609.959
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 318,92426
Başarı Sıralaması: 615.679
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 275.45851
Başarı Sıralaması: 532154
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62