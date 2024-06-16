2024 Mardin Artuklu Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 107150165 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mardin Artuklu Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mardin ilinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 107150165 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mardin Artuklu Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mardin Artuklu Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mardin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Mardin Artuklu Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 326,02002

Mardin Artuklu Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 609.959

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107150165

ÜNİVERSİTE: Mardin Artuklu Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

ŞEHİR: Mardin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 326,02002

Başarı Sıralaması: 609.959

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,92426

Başarı Sıralaması: 615.679

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275.45851

Başarı Sıralaması: 532154

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62