2024 Mardin Artuklu Üniversitesi Spor Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 107190046 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mardin Artuklu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mardin ilinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 107190046 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mardin Artuklu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mardin Artuklu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Spor Yönetimi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mardin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Spor Yönetimi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Spor Yönetimi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Mardin Artuklu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 264,56448

Mardin Artuklu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.374.636

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107190046

ÜNİVERSİTE: Mardin Artuklu Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Yönetimi

ŞEHİR: Mardin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 264,56448

Başarı Sıralaması: 1.374.636

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,02549

Başarı Sıralaması: 1.274.478

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220.62664

Başarı Sıralaması: 1155038

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31