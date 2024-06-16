2024 Mardin Artuklu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 107150077 Ücretsiz

107150077 | Mardin Artuklu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mardin ilimizde yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Mardin Artuklu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 107150077 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mardin Artuklu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mardin ilinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 107150077 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mardin Artuklu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mardin Artuklu Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mardin Artuklu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mardin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

Mardin Artuklu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 257,26315

Mardin Artuklu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.492.146

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107150077

ÜNİVERSİTE: Mardin Artuklu Üniversitesi

FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

ŞEHİR: Mardin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 257,26315

Başarı Sıralaması: 1.492.146

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,20742

Başarı Sıralaması:  1.545.779

Kontenjan 2022:  45+2

Yerleşen 2022:  Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198.52156

Başarı Sıralaması:  1475829

Kontenjan 2021:  45+2

Yerleşen 2021:  Doldu-47

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