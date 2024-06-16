2024 Mardin Artuklu Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 107150305 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mardin Artuklu Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mardin ilinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 107150305 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mardin Artuklu Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mardin Artuklu Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mardin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Mardin Artuklu Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 267,62304
Mardin Artuklu Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.327.146
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107150305
ÜNİVERSİTE: Mardin Artuklu Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimari Restorasyon
ŞEHİR: Mardin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 267,62304
Başarı Sıralaması: 1.327.146
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 259,26328
Başarı Sıralaması: 1.351.643
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 214.69071
Başarı Sıralaması: 1234621
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41