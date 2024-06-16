2024 Mardin Artuklu Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 107150262 Ücretsiz

107150262 | Mardin Artuklu Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mardin ilimizde yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Mardin Artuklu Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 107150262 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mardin Artuklu Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mardin ilinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 107150262 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mardin Artuklu Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mardin Artuklu Üniversitesi   Kuyumculuk ve Takı Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mardin Artuklu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Kuyumculuk ve Takı Tasarımı   Bölümü   Midyat Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mardin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kuyumculuk ve Takı Tasarımı   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Mardin Artuklu Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 239,09085

Mardin Artuklu Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.808.051

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107150262

ÜNİVERSİTE: Mardin Artuklu Üniversitesi

FAKÜLTE: Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

ŞEHİR: Mardin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 239,09085

Başarı Sıralaması: 1.808.051

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,78518

Başarı Sıralaması:  1.880.756

Kontenjan 2022:  38+1

Yerleşen 2022:  Doldu-39

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1548638

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-20

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