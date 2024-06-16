2024 Mardin Artuklu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 107150156 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mardin Artuklu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mardin ilinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 107150156 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mardin Artuklu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mardin Artuklu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mardin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Mardin Artuklu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 347,18703
Mardin Artuklu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 443.423
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107150156
ÜNİVERSİTE: Mardin Artuklu Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Mardin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 347,18703
Başarı Sıralaması: 443.423
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 343,48372
Başarı Sıralaması: 433.917
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 299.38961
Başarı Sıralaması: 362970
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62