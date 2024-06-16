2024 Mardin Artuklu Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 107190051 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mardin Artuklu Üniversitesi Evde Hasta Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mardin ilinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü tercih kod numarası 107190051 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mardin Artuklu Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mardin Artuklu Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Evde Hasta Bakımı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mardin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Evde Hasta Bakımı Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Evde Hasta Bakımı Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Mardin Artuklu Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanı: 336,20949

Mardin Artuklu Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 524.166

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107190051

ÜNİVERSİTE: Mardin Artuklu Üniversitesi

FAKÜLTE: Evde Hasta Bakımı

ŞEHİR: Mardin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 336,20949

Başarı Sıralaması: 524.166

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,29589

Başarı Sıralaması: 911.331

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243.19005

Başarı Sıralaması: 874506

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41