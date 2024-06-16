2024 Mardin Artuklu Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107190025 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mardin Artuklu Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mardin ilinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 107190025 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mardin Artuklu Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mardin Artuklu Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü Midyat Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mardin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Mardin Artuklu Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 233,20239

Mardin Artuklu Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.917.468

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107190025

ÜNİVERSİTE: Mardin Artuklu Üniversitesi

FAKÜLTE: Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

ŞEHİR: Mardin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 233,20239

Başarı Sıralaması: 1.917.468

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,41668

Başarı Sıralaması: 2.075.933

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1533337

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-4