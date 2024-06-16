2024 Mardin Artuklu Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 107150244 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mardin Artuklu Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mardin ilinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 107150244 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mardin Artuklu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mardin Artuklu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Nusaybin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mardin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Mardin Artuklu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 240,42816
Mardin Artuklu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.783.488
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107150244
ÜNİVERSİTE: Mardin Artuklu Üniversitesi
FAKÜLTE: Dış Ticaret
ŞEHİR: Mardin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 240,42816
Başarı Sıralaması: 1.783.488
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240,28638
Başarı Sıralaması: 1.699.679
Kontenjan 2022: 31+1
Yerleşen 2022: Doldu-32
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1555758
Kontenjan 2021: 20+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-12