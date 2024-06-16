2024 Mardin Artuklu Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 107150244 Ücretsiz

107150244 | Mardin Artuklu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mardin ilimizde yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi Dış Ticaret ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Mardin Artuklu Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 107150244 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mardin Artuklu Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mardin ilinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 107150244 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mardin Artuklu Üniversitesi Dış Ticaret   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mardin Artuklu Üniversitesi   Dış Ticaret   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mardin Artuklu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret   Bölümü   Nusaybin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mardin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Mardin Artuklu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 240,42816

Mardin Artuklu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.783.488

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107150244

ÜNİVERSİTE: Mardin Artuklu Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Mardin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 240,42816

Başarı Sıralaması: 1.783.488

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,28638

Başarı Sıralaması:  1.699.679

Kontenjan 2022:  31+1

Yerleşen 2022:  Doldu-32

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1555758

Kontenjan 2021:  20+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-12

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