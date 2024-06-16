2024 Mardin Artuklu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 107150332 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mardin Artuklu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mardin ilinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 107150332 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mardin Artuklu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mardin Artuklu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Midyat Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mardin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 85+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-91 kişi yerleşmiştir.

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Mardin Artuklu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 263,22584

Mardin Artuklu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.395.628

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107150332

ÜNİVERSİTE: Mardin Artuklu Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Mardin

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 263,22584

Başarı Sıralaması: 1.395.628

Kontenjan 2022 – 2023 : 85+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-91

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,87642

Başarı Sıralaması: 1.515.015

Kontenjan 2022: 83+3

Yerleşen 2022: Doldu-86

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 201.80974

Başarı Sıralaması: 1425482

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72