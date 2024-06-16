2024 Mardin Artuklu Üni. Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107190041 Ücretsiz

107190041 | Mardin Artuklu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mardin ilimizde yer alan Mardin Artuklu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Mardin Artuklu Üni. Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107190041 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Mardin Artuklu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mardin ilinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü tercih kod numarası 107190041 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mardin Artuklu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mardin Artuklu Üniversitesi   Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mardin Artuklu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik   Bölümü   Nusaybin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mardin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Mardin Artuklu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban Puanı: 318,83187

Mardin Artuklu Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 677.447

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107190041

ÜNİVERSİTE: Mardin Artuklu Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik

ŞEHİR: Mardin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 318,83187

Başarı Sıralaması: 677.447

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,07952

Başarı Sıralaması:  726.408

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262.72064

Başarı Sıralaması:  651480

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Doldu-31

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