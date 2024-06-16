2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yerel Yönetimler Taban Puanları ( Önlisans ) 102550334 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü tercih kod numarası 102550334 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yerel Yönetimler Bölümü Salihli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yerel Yönetimler Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

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Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanı: 226,53271

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.045.196

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102550334

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Yerel Yönetimler

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 226,53271

Başarı Sıralaması: 2.045.196

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215,65042

Başarı Sıralaması: 2.267.305

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1620842

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-10