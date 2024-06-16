2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ( Önlisans ) 102550122 Ücretsiz

102550122 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ( Önlisans ) 102550122 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü tercih kod numarası 102550122 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Tıbbi ve Aromatik Bitkiler   Bölümü   Alaşehir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Puanı: 229,37859

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.990.185

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102550122

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 229,37859

Başarı Sıralaması: 1.990.185

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,45023

Başarı Sıralaması:  2.148.458

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022:  Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1576512

Kontenjan 2021:  25+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-12

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