2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tapu ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 102551217 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tapu ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 102551217 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tapu ve Kadastro Bölümü Sarıgöl Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tapu ve Kadastro Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tapu ve Kadastro Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 262,71238

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Tapu ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.403.769

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102551217

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Tapu ve Kadastro

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 262,71238

Başarı Sıralaması: 1.403.769

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,44040

Başarı Sıralaması: 1.176.622

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227.22373

Başarı Sıralaması: 1066734

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52