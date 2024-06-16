2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 102551323 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 102551323 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sosyal Güvenlik Bölümü Kırkağaç Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne Dolmadı-105 kişi yerleşmiştir.

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Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 234,78820

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.887.676

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102551323

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Güvenlik

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 234,78820

Başarı Sıralaması: 1.887.676

Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-105

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,22242

Başarı Sıralaması: 1.701.022

Kontenjan 2022: 100+3

Yerleşen 2022: Doldu-103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 197.57413

Başarı Sıralaması: 1489919

Kontenjan 2021: 100+3

Yerleşen 2021: Doldu-103