2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 102551095 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Organik Tarım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Organik Tarım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Organik Tarım Bölümü tercih kod numarası 102551095 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Organik Tarım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Organik Tarım Bölümü Alaşehir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Organik Tarım Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

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Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Puanı: 230,96088

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.959.867

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102551095

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Organik Tarım

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 230,96088

Başarı Sıralaması: 1.959.867

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,74700

Başarı Sıralaması: 1.996.616

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1591032

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-6