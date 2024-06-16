2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 102590178 Ücretsiz

102590178 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mimari Restorasyon ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 102590178 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 102590178 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mimari Restorasyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Mimari Restorasyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon   Bölümü   Kula Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 245,94615

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.684.868

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102590178

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 245,94615

Başarı Sıralaması: 1.684.868

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,31587

Başarı Sıralaması:  1.581.723

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 190.42957

Başarı Sıralaması:  1577820

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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