2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 102550485 Ücretsiz

102550485 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 102550485 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 102550485 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Mekatronik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Mekatronik   Bölümü   Soma Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 274,11623

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.229.123

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102550485

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Mekatronik

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 274,11623

Başarı Sıralaması: 1.229.123

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,04803

Başarı Sıralaması:  1.167.675

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222.07271

Başarı Sıralaması:  1135423

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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