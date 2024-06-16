2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 102551395 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 102551395 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mekatronik Bölümü Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 312,90873
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 737.818
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102551395
ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
FAKÜLTE: Mekatronik
ŞEHİR: Manisa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 312,90873
Başarı Sıralaması: 737.818
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 310,16949
Başarı Sıralaması: 695.958
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 254.92436
Başarı Sıralaması: 736338
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52