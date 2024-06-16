2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 102550925 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 102550925 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Lojistik Bölümü Kırkağaç Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Dolmadı-105 kişi yerleşmiştir.

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Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 244,82221

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.704.677

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102550925

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 244,82221

Başarı Sıralaması: 1.704.677

Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-105

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,62619

Başarı Sıralaması: 1.796.929

Kontenjan 2022: 100+3

Yerleşen 2022: Doldu-103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1626431

Kontenjan 2021: 90+3

Yerleşen 2021: Dolmadı-75