2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102571063 İÖ-Ücretli

102571063 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102571063 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 102571063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İş Sağlığı ve Güvenliği   Bölümü   Soma Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 256,71131

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.501.149

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102571063

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: İş Sağlığı ve Güvenliği

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 256,71131

Başarı Sıralaması: 1.501.149

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,39023

Başarı Sıralaması:  1.382.897

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 195.13262

Başarı Sıralaması:  1524030

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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