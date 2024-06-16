2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 102550343 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 102550343 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Sarıgöl Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Dolmadı-47 kişi yerleşmiştir.

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Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 251,48114

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.589.158

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102550343

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 251,48114

Başarı Sıralaması: 1.589.158

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-47

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,32815

Başarı Sıralaması: 1.470.722

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208.29322

Başarı Sıralaması: 1326492

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Doldu-47