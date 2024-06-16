2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Emlak Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102590274 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Emlak Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 102590274 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Emlak Yönetimi Bölümü Salihli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Emlak Yönetimi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Emlak Yönetimi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 232,99936

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.921.362

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102590274

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Emlak Yönetimi

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 232,99936

Başarı Sıralaması: 1.921.362

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,96378

Başarı Sıralaması: 2.062.749

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1616787

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-11