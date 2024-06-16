2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 102590332 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 102590332 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Demirci Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 1+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Dolmadı---- kişi yerleşmiştir.

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Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: ---

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : ---

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102590332

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2022 – 2023 : 1+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı----

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2022: 2+0

Yerleşen 2022: Dolmadı-0

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: 2+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-0