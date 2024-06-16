2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102551262 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 102551262 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Salihli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-106 kişi yerleşmiştir.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 270,58538
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.281.942
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102551262
ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi
ŞEHİR: Manisa
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli
Taban Puan: 270,58538
Başarı Sıralaması: 1.281.942
Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-106
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 265,05315
Başarı Sıralaması: 1.258.449
Kontenjan 2022: 100+3
Yerleşen 2022: Doldu-103
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 216.42732
Başarı Sıralaması: 1210936
Kontenjan 2021: 100+3
Yerleşen 2021: Doldu-103