2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bitki Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 102551208 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bitki Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü tercih kod numarası 102551208 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bitki Koruma Bölümü Alaşehir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bitki Koruma Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bitki Koruma Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Puanı: 257,99369

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.480.064

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102551208

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Bitki Koruma

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 257,99369

Başarı Sıralaması: 1.480.064

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,69205

Başarı Sıralaması: 1.344.506

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214.92289

Başarı Sıralaması: 1231454

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41