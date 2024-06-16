2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 102550952 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 102550952 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Ahmetli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 110+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Doldu-116 kişi yerleşmiştir.

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Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 249,79857

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.618.031

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102550952

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 249,79857

Başarı Sıralaması: 1.618.031

Kontenjan 2022 – 2023 : 110+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-116

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,13448

Başarı Sıralaması: 1.585.162

Kontenjan 2022: 110+3

Yerleşen 2022: Doldu-113

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 199.96618

Başarı Sıralaması: 1453818

Kontenjan 2021: 100+3

Yerleşen 2021: Doldu-103