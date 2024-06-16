2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 102551305 Ücretsiz

102551305 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Adalet ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 102551305 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 102551305 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Adalet   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Adalet   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Adalet   Bölümü   Köprübaşı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet   Bölümü kontenjanı 105+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-111 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 295,07341

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 942.926

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102551305

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 295,07341

Başarı Sıralaması: 942.926

Kontenjan 2022 – 2023 : 105+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-111

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,62385

Başarı Sıralaması:  931.566

Kontenjan 2022:  105+3

Yerleşen 2022:  Doldu-108

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244.53184

Başarı Sıralaması:  858755

Kontenjan 2021:  100+3

Yerleşen 2021:  Doldu-103

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