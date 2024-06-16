2024 Manisa Celâl Bayar Üni. Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102550697 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 102550697 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Akhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

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Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 237,30985

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.840.819

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102550697

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 237,30985

Başarı Sıralaması: 1.840.819

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,67083

Başarı Sıralaması: 1.613.222

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1610131

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-16