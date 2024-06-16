2024 Manisa Celâl Bayar Üni. Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102550697 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 102550697 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Akhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 237,30985
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.840.819
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102550697
ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
FAKÜLTE: Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
ŞEHİR: Manisa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 237,30985
Başarı Sıralaması: 1.840.819
Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 244,67083
Başarı Sıralaması: 1.613.222
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: Doldu-21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1610131
Kontenjan 2021: 20+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-16