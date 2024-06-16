2024 Manisa Celâl Bayar Üni. İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102551314 UÖ-Ücretli

102551314 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ( UÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Manisa Celâl Bayar Üni. İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102551314 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 102551314 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İnsan Kaynakları Yönetimi   Bölümü   Ahmetli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi   Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 266,99588

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.336.810

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102551314

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan Kaynakları Yönetimi

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 266,99588

Başarı Sıralaması: 1.336.810

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,46931

Başarı Sıralaması:  1.381.559

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022:  Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198.71613

Başarı Sıralaması:  1472971

Kontenjan 2021:  80+2

Yerleşen 2021:  Doldu-82

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 300550638 Burslu
2024 Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 300550638 Burslu
2024 Giresun Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 104570756 İÖ-Ücretli
2024 Giresun Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 104570756 İÖ-Ücretli
2024 Batman Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101750292 Ücretsiz
2024 Batman Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101750292 Ücretsiz
2024 Balıkesir Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 101590175 Ücretsiz
2024 Balıkesir Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 101590175 Ücretsiz
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları