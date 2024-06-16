2024 Manisa Celâl Bayar Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ( Önlisans ) 102551271 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tercih kod numarası 102551271 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Gördes Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

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Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanı: 226,17417

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.052.309

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102551271

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Halkla İlişkiler ve Tanıtım

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 226,17417

Başarı Sıralaması: 2.052.309

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211,71989

Başarı Sıralaması: 2.366.217

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1602928

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-15