2024 Maltepe Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 204150843 Ücretli

204150843 | Maltepe Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Maltepe Üniversitesi Uçak Teknolojisi ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Maltepe Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 204150843 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Maltepe Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 204150843 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi Uçak Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Maltepe Üniversitesi   Uçak Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Maltepe Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Uçak Teknolojisi   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 43+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne Doldu-43 kişi yerleşmiştir.

Maltepe Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 233,59618

Maltepe Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.910.056

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204150843

ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Uçak Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 233,59618

Başarı Sıralaması: 1.910.056

Kontenjan 2022 – 2023 : 43+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-43

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,40466

Başarı Sıralaması:  1.637.950

Kontenjan 2022:  32+0

Yerleşen 2022:  Doldu-32

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220.32185

Başarı Sıralaması:  1159109

Kontenjan 2021:  12+0

Yerleşen 2021:  Doldu-12

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