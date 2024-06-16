2024 Maltepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 204150243 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Maltepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 204150243 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Maltepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Maltepe Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-3 kişi yerleşmiştir.

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Maltepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 314,44579

Maltepe Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 721.788

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204150243

ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 314,44579

Başarı Sıralaması: 721.788

Kontenjan 2022 – 2023 : 3+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-3

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 303,94056

Başarı Sıralaması: 758.8

Kontenjan 2022: 6+0

Yerleşen 2022: Doldu-6

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253.4078

Başarı Sıralaması: 753680

Kontenjan 2021: 5+0

Yerleşen 2021: Doldu-5