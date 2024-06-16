2024 Maltepe Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 204150825 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Maltepe Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 204150825 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Maltepe Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Maltepe Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü kontenjanı 28+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne Doldu-28 kişi yerleşmiştir.

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Maltepe Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 201,98579

Maltepe Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.538.255

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204150825

ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 201,98579

Başarı Sıralaması: 2.538.255

Kontenjan 2022 – 2023 : 28+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-28

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198,03647

Başarı Sıralaması: 2.677.949

Kontenjan 2022: 28+0

Yerleşen 2022: Doldu-28

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 196.89381

Başarı Sıralaması: 1499831

Kontenjan 2021: 10+0

Yerleşen 2021: Doldu-10