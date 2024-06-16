2024 Maltepe Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 204150782 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Maltepe Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Maltepe Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Maltepe Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 204150782 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Maltepe Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Maltepe Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Maltepe Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 14+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-14 kişi yerleşmiştir.

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Maltepe Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 198,76106

Maltepe Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.599.612

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204150782

ÜNİVERSİTE: Maltepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 198,76106

Başarı Sıralaması: 2.599.612

Kontenjan 2022 – 2023 : 14+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-14

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 193,41465

Başarı Sıralaması: 2.757.967

Kontenjan 2022: 18+0

Yerleşen 2022: Doldu-18

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198.93886

Başarı Sıralaması: 1469614

Kontenjan 2021: 3+0

Yerleşen 2021: Doldu-3